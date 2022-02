Due minorenni arrestati per le violenze di Capodanno in Piazza Duomo a Milano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza, l’ascolto di numerosi testimoni, il controllo dei vari social network e l’utilizzo del software per il riconoscimento facciale da parte della polizia scientifica, questa mattina due minorenni di 16 e 17 anni di origine egiziana sono stati arrestati perché “gravemente indiziati” di aver commesso alcune violenze sessuali e rapine la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Uno dei due è regolarmente soggiornante, l’altro risulta essere minore straniero non accompagnato. I due sono stati anche riconosciuti dalle due turiste tedesche vittime dell’aggressione. Una delle ragazze era stata interrogata lo scorso 19 gennaio dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. In quell’occasione la giovane ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza, l’ascolto di numerosi testimoni, il controllo dei vari social network e l’utilizzo del software per il riconoscimento facciale da parte della polizia scientifica, questa mattina duedi 16 e 17 anni di origine egiziana sono statiperché “gravemente indiziati” di aver commesso alcunesessuali e rapine la notte diin. Uno dei due è regolarmente soggiornante, l’altro risulta essere minore straniero non accompagnato. I due sono stati anche riconosciuti dalle due turiste tedesche vittime dell’aggressione. Una delle ragazze era stata interrogata lo scorso 19 gennaio dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. In quell’occasione la giovane ...

