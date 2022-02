Chi è Giulia Lisoli, fidanzata di Blanco, neovincitore di Sanremo 2022? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco chi è Giulia Lisoli, fidanzata di Blanco, vincitore del Festival di Sanremo 2022 Blanco ha conquistato tutti al Festival di Sanremo 2022 con la sua Brividi, cantata assieme a Mahmood. Secondo posto Elisa con O forse sei tu e al terzo posto Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Riccardo Fabbriconi, il suo vero nome, 18 anni ha festeggiato la vittoria assieme alla fidanzata Giulia Lisoli. Di Giulia si sa ben poco se non che ha 19 anni ed è bresciana proprio come Blanco. Attualmente, frequenta il Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli a Brescia, dopo aver conseguito il diploma all’Itis. I due sono fidanzati da circa un anno e mezzo ed ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco chi èdi, vincitore del Festival diha conquistato tutti al Festival dicon la sua Brividi, cantata assieme a Mahmood. Secondo posto Elisa con O forse sei tu e al terzo posto Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Riccardo Fabbriconi, il suo vero nome, 18 anni ha festeggiato la vittoria assieme alla. Disi sa ben poco se non che ha 19 anni ed è bresciana proprio come. Attualmente, frequenta il Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli a Brescia, dopo aver conseguito il diploma all’Itis. I due sono fidanzati da circa un anno e mezzo ed ...

Advertising

ElfReloaded1 : RT @Gaiagioialiber1: Si Giulia. A chi non ha green pass non danno neanche da mangiare e neanche il resto - bertero_g : RT @Gaiagioialiber1: Si Giulia. A chi non ha green pass non danno neanche da mangiare e neanche il resto - SonciniFlaviana : @Sbechemia2 @Giulia__29 non mi sento proprio per niente una fallita e non sono neanche invidiosa della ricchezza no… - milibrat6 : RT @occhibluuu83: Chi guarderà x le prossime 24ore il post di Chiara con ttt i video di Giulia??? Io ??????#prelemi - senes_francesca : #prelemi chi mi segue sa che amo i prelemi e Giulia in particolare parecchio . Ma mi sono sempre chiesta perché c'è… -