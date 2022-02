Cagliari, senza Joao Pedro è Pereiro a trascinare i rossoblù (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Cagliari affonda l’Atalanta con la doppietta di Pereiro: senza Joao Pedro è l’uruguaiano a dare speranze salvezza Il Cagliari affonda l’Atalanta al Gweiss Stadium e lo fa con la super prestazione di Gaston Pereiro. L’uruguaiano non fa rimpiangere l’assenza di Joao Pedro e per la prima volta si carica il Cagliari sulle spalle. Ora può essere un’arma in più per la salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilaffonda l’Atalanta con la doppietta diè l’uruguaiano a dare speranze salvezza Ilaffonda l’Atalanta al Gweiss Stadium e lo fa con la super prestazione di Gaston. L’uruguaiano non fa rimpiangere l’asdie per la prima volta si carica ilsulle spalle. Ora può essere un’arma in più per la salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta-Cagliari: i Migliori e i Peggiori Scopriamo, attraverso la lettura dei quotidiani sportivi, chi sono stati reputati i rossoblù migliori e peggiori di Atalanta-Cagliari MIGLIORI. Pereiro (7.5, La Gazzetta dello Sport): “Canta l’Urugua ...

