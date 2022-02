Brentford Eriksen, oggi il primo allenamento con la squadra (Di lunedì 7 febbraio 2022) oggi è il giorno di Eriksen, arrivato in città è pronto per prendere parte al primo allenamento con il Brentford Il Brentford accoglie Eriksen. Il danese è arrivato in città e oggi effettuerà il primo allenamento con la nuova squadra. Scelto la maglia numero 21 dall’ex Inter. He's here and he's perfect?#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/VwmbRTBoCg— Brentford FC (@BrentfordFC) February 7, 2022 La foto della stessa società inglese sul proprio canale social e un Tweet di festa per l’arrivo del campione danese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022)è il giorno di, arrivato in città è pronto per prendere parte alcon ilIlaccoglie. Il danese è arrivato in città eeffettuerà ilcon la nuova. Scelto la maglia numero 21 dall’ex Inter. He's here and he's perfect?#FC #Joins pic.twitter.com/VwmbRTBoCg—FC (@FC) February 7, 2022 La foto della stessa società inglese sul proprio canale social e un Tweet di festa per l’arrivo del campione danese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

