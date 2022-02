Blanco da Sanremo al suo "Blu Celeste in Tour". Nuove tappe nel Sud Italia: ecco dove (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dal successo di Sanremo insieme a Mahmood al "Blu Celeste in Tour". Il giovanissimo Blanco (compirà 19 anni giovedì 10 febbraio) vincitore della 72esima edizione, ha annunciato le Nuove tappe che lo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dal successo diinsieme a Mahmood al "Bluin". Il giovanissimo(compirà 19 anni giovedì 10 febbraio) vincitore della 72esima edizione, ha annunciato leche lo...

GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - mikasounds : ?????????? Congratulazioni per la vittoria a Sanremo a #Blanco e @mahmood_music !! Sono felice che sia la vostra canzone… - SanremoRai : Funamboli sopra un filo che dondola quando amiamo tanto, ma ci sembra poco. Non è facile stare in equilibrio senza… - rain_bow_cake : RT @Marylan11392188: Mahmood e Blanco: vincono Sanremo Emma : vince Fantasanremo Tananai : vince il Twitter. #sanremo2022 #DietroFestival - s_ottona : RT @Marylan11392188: Mahmood e Blanco: vincono Sanremo Emma : vince Fantasanremo Tananai : vince il Twitter. #sanremo2022 #DietroFestival -