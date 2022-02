Asili nido di Roma, rette abbattute e più fondi per il verde (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pari opportunità educative, sostegno alla genitorialità, didattica outdoor, in vista di una società più giusta e meno diseguale. Tutto questo destinando risorse al primo step del percorso educativo e scolastico dei più piccoli, ovvero, gli Asili nido di Roma. Si è così deciso di destinare fondi per rendere uno dei servizi fondamentali per le famiglie, più accessibile ed efficiente, destinando somme del bilancio a questi scopi. Ma, quali somme a con quali scopi esattamente? Lo hanno spiegato, questa mattina, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e l’assessora alla scuola Claudia Pratelli durante la visita all’asilo nido il Trenino, a Capannelle. La visita è stata quindi l’occasione per illustrare alcune nuove misure. A iniziare da quella che punta all’abbattimento delle ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pari opportunità educative, sostegno alla genitorialità, didattica outdoor, in vista di una società più giusta e meno diseguale. Tutto questo destinando risorse al primo step del percorso educativo e scolastico dei più piccoli, ovvero, glidi. Si è così deciso di destinareper rendere uno dei servizi fondamentali per le famiglie, più accessibile ed efficiente, destinando somme del bilancio a questi scopi. Ma, quali somme a con quali scopi esattamente? Lo hanno spiegato, questa mattina, il sindaco diRoberto Gualtieri, e l’assessora alla scuola Claudia Pratelli durante la visita all’asiloil Trenino, a Capannelle. La visita è stata quindi l’occasione per illustrare alcune nuove misure. A iniziare da quella che punta all’abbattimento delle ...

