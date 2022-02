Altre grane nel M5s: il tribunale di Napoli sospende la modifica dello statuto e l’elezione di Conte (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui il M5s ha modificato il suo statuto e ha indicato l’ex premier Giuseppe Conte come presidente del Movimento. Come riporta l’Adnkronos, i giudici hanno sospeso in via cautelare le decisioni prese il 3 e 5 agosto per la sussistenza di «gravi vizi nel processo decisionale»: primo tra tutti, l’esclusione di un terzo degli iscritti dalle votazioni e, quindi, il mancato raggiungimento del quorum. A far causa è stato un gruppo di attivisti del Movimento tra cui Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola che, rappresentati dall’avvocato Lorenzo Borré, hanno presentato il ricorso, sostenuti da centinaia di attivisti che hanno contribuito anche alle spese legali. Il possibile ritorno di Vito Crimi e il tempismo di Di Maio Decapitati ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildiha sospeso le due delibere con cui il M5s hato il suoe ha indicato l’ex premier Giuseppecome presidente del Movimento. Come riporta l’Adnkronos, i giudici hanno sospeso in via cautelare le decisioni prese il 3 e 5 agosto per la sussistenza di «gravi vizi nel processo decisionale»: primo tra tutti, l’esclusione di un terzo degli iscritti dalle votazioni e, quindi, il mancato raggiungimento del quorum. A far causa è stato un gruppo di attivisti del Movimento tra cui Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola che, rappresentati dall’avvocato Lorenzo Borré, hanno presentato il ricorso, sostenuti da centinaia di attivisti che hanno contribuito anche alle spese legali. Il possibile ritorno di Vito Crimi e il tempismo di Di Maio Decapitati ...

