Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro, scoppia la lite: "Cafone, sei imbarazzante!" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuovo scontro ad Amici tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. La maestra di classico ieri ha espresso la volontà di mandare in sfida Mattia, nonostante il ragazzo non si sia ripreso del tutto dopo un infortunio: "Esatto, ho in mente una sfida, facciamo scendere Mattia. Devo ancora scegliere il candidato". Il ballerino di latino è andato davanti ai banchi dei prof e si è lamentato: "Ho avuto un infortunio, sono stato una settimana con le stampelle, ma sto meglio. Mi sono un po' ripreso, anche se non riesco ancora a muovere il piede perfettamente. Per questo ho chiesto se fosse possibile aspettare qualche giorno. Anche perché uscire con una sfida dove non ho potuto dare il meglio di me, mi dispiacerebbe molto". Raimondo Todaro sbotta contro la ...

