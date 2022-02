Agenas, stabili i ricoveri in area medica, ma peggiorano 11 Regioni sulle terapie intensive – I dati (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo scenario di graduale miglioramento della situazione pandemica in Italia trova conferma nei dati di oggi 7 febbraio del report diffuso da Agenas sulla pressione ospedaliera nei reparti ordinari, dove i ricoveri in area medica dei pazienti Covid sono rimasti stabili, per quanto ancora su una quota del 28%. Stesso trend per le terapie intensive, la cui percentuale a livello nazionale è rimasta invariata rispetto al giorno precedente restando al 15%, ma con un cambio di trend in 11 Regioni. La pressione dei positivi ricoverati è aumentata in tre Regioni: in Abruzzo, dove si tocca il dato più alto con il 38%, Basilicata al 26% e Bolzano al 28%. L’occupazione dei posti letto cala invece in cinque Regioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo scenario di graduale miglioramento della situazione pandemica in Italia trova conferma neidi oggi 7 febbraio del report diffuso dasulla pressione ospedaliera nei reparti ordinari, dove iindei pazienti Covid sono rimasti, per quanto ancora su una quota del 28%. Stesso trend per le, la cui percentuale a livello nazionale è rimasta invariata rispetto al giorno precedente restando al 15%, ma con un cambio di trend in 11. La pressione dei positivi ricoverati è aumentata in tre: in Abruzzo, dove si tocca il dato più alto con il 38%, Basilicata al 26% e Bolzano al 28%. L’occupazione dei posti letto cala invece in cinque...

Advertising

CosenzaChannel : I dati sono stati elaborati dall'agenzia Agenas nelle 24 ore: occupazione posti letto aumenta in 5 regioni/province… - Informazioneli5 : RT @RaiNews: Calano in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Sardegna. Cresce, invece, in Basilicata, Mar… - De_Sand88 : RT @RaiNews: Calano in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Sardegna. Cresce, invece, in Basilicata, Mar… - bettadigiulio : RT @RaiNews: Calano in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Sardegna. Cresce, invece, in Basilicata, Mar… - RaiNews : Calano in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Sardegna. Cresce, invece, in Basi… -