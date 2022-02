Venezia-Napoli 0-2 | azzurri a -1 dall’Inter

(Di domenica 6 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Le reti nel secondo tempo di Osimhen e Petagna consentono aldi espugnare il Penzo e di portarsi a -1(che ha una gara in meno) a 6 giorni dallo scontro diretto del Maradona. Lotta come può ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca il, fermo a quota 18 e in piena zona retrocessione dopo il sorpasso operato dal Cagliari.Un minuto di silenzio (contestato dalla curva locale) per onorare la memoria dell’ex presidente die Palermo Maurizio Zamparini, e si parte. Proprio sui piedi del 9 nigeriano della prima chance per i partenopei, ma la chiusura provvidenziale di Caldara impedisce a Osimhen di prendere lo specchio della porta.Prima dell’intervallo una chance importante per entrambe le squadre: Osimhen da posizione ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - SkySport : VENEZIA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Osimhen (59') ? #Petagna (90+10') ? ? - pisto_gol : Ven-NAP 0:2 4^vittoria consecutiva del Napoli, che domina gioco e occasioni contro un Venezia solido e organizzato.… - marcuccimauriz : RT @agostinomela: Il Cagliari senza attaccanti sbanca Bergamo e inguaia il Venezia, costretto a fare risultato contro il Napoli. - Heriqsantos : RT @VeneziaFC_IT: Il post partita di Venezia-Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Napoli

Commenta per primo L'allenatore delPaolo Zanetti ha commentato così la sconfitta contro il: 'Abbiamo tenuto bene il campo, ma lì davanti abbiamo faticato molto - ha detto a Dazn - Arrivavamo al limite dell'area ma senza ...Commenta per primo Aurelio De Laurentiis , presidente del, parla ai microfoni di Canale 21 dopo la vittoria degli azzurri per 2 - 0 sul campo del: 'Non parliamo di scudetto. Siamo felici perché abbiamo vinto in un campo molto complicato e ...Tornato titolare dopo l'infortunio subito durante la partita con l'Inter, e soprattutto tornato in gol oggi al Penzo contro il Venezia, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, mette nel mirino il match ...(ANSA) - VENEZIA, 06 FEB - Il Napoli non manca l'aggancio al Milan e, pur essendo poco incisivo, porta a casa la vittoria al Penzo sul Venezia. Il campo sancisce la vittoria dei partenopei e il ...