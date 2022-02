Valanga in Svizzera | muore sciatore italiano

Advertising

Agenzia_Ansa : Tragedia sulle nevi del Canton Vallese, al confine con la Val d'Ossola. Un ossolano di 68 anni è morto travolto da… - Affaritaliani : Svizzera, una valanga travolge un gruppo di sciatori: morto un 68enne italiano - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, valanga travolge alcuni sciatori: morto un 68enne #vald'ossola #cantonvallese #sion #valledigoms #svizzera… - LorenzoSchiliro : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'Tragedia sulle nevi del Canton Vallese, al confine con la Val d'Ossola. Un ossolano di 68 anni è morto travol… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Tragedia sulle nevi del Canton Vallese, al confine con la Val d'Ossola. Un ossolano di 68 anni è mort… -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga Svizzera

Uno di loro, un'italiano di 68 anni è stato travolto da unae per lui non c'è stato nulla da fare. Salvi gli altri tre, uno di loro è ricoverato in ospedale a Sion. Ieri a Livigno un'altra ...Un terzo escursionista è stato solo sfiorato dalla, mentre il quarto componente della ... scialpinista ,Due sono rimasti illesi e il terzo è ferito. Nel Canton Vallese, in Svizzera, uno scialpinista di 68 anni è morto, questa mattina, a causa di una valanga, mentre era in escursione. È accaduto nella ...Un ossolano di 68 anni è morto travolto da una valanga nella Valle di Goms durante una escursione sci alpinistica Tragedia sulle nevi del Canton Vallese, al confine con la Val d'Ossola. Un ossolano di ...