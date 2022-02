Un banchiere a Chigi. Draghi alla prova inflazione (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci sono due problemi urgenti che tolgono il sonno a Washington e ad altre capitali europee. Il primo è il tragico, eventuale scontro che nascerebbe dalla minacciata invasione russa dell’Ucraina. In molti sperano che l’enorme e inedita mole di sanzioni economiche in preparazione spinga Vladimir Putin a più miti consigli. Il secondo problema è la crescita dell’inflazione sia negli Stati Uniti che nell’Eurozona. Ora, è ormai quasi banale battere le mani a chi ha deciso di far restare Sergio Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a Palazzo Chigi. Ma le sfide che aspettano il presidente del Consiglio italiano sono enormi. In America in molti si augurano che Draghi riesca a trovare la creatività e lo spirito di iniziativa che lo hanno contraddistinto quando ha guidato la Banca centrale europea. Nell’ultimo ... Leggi su formiche (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci sono due problemi urgenti che tolgono il sonno a Washington e ad altre capitali europee. Il primo è il tragico, eventuale scontro che nascerebbe dminacciata invasione russa dell’Ucraina. In molti sperano che l’enorme e inedita mole di sanzioni economiche in preparazione spinga Vladimir Putin a più miti consigli. Il secondo problema è la crescita dell’sia negli Stati Uniti che nell’Eurozona. Ora, è ormai quasi banale battere le mani a chi ha deciso di far restare Sergio Mattarella al Quirinale e Marioa Palazzo. Ma le sfide che aspettano il presidente del Consiglio italiano sono enormi. In America in molti si augurano cheriesca a trovare la creatività e lo spirito di iniziativa che lo hanno contraddistinto quando ha guidato la Banca centrale europea. Nell’ultimo ...

