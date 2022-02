Sport in tv oggi, domenica 6 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi (Di domenica 6 febbraio 2022) Il palinsesto Sportivo di oggi, domenica 6 febbraio. Di seguito vi proponiamo il programma completo per quanto riguarda lo Sport in tv di oggi che prevede tanti eventi e una vera e propria scorpacciata di Sport nel giorno che chiude la settimana. Si parte con Pechino 2022: le Olimpiadi entrano nel vivo e faranno compagnia agli spettatori dalla notte a ora di pranzo, poi tocca al calcio con, su tutte, sei partite di Serie A. Non solo: c’è il calcio estero, il volley, il basket, la finale di Coppa d’Africa, il golf e tanto ancora. Di seguito la programmazione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Il palinsestoivo di. Di seguito vi proponiamo ilcompleto per quanto riguarda loin tv diche prevede tantie una vera e propria scorpacciata dinel giorno che chiude la settimana. Si parte con Pechino 2022: le Olimpiadi entrano nel vivo e faranno compagnia agli spettatori dalla notte a ora di pranzo, poi tocca al calcio con, su tutte, sei partite di Serie A. Non solo: c’è il calcio estero, il volley, il basket, la finale di Coppa d’Africa, il golf e tanto ancora. Di seguito lazione.Face.

