Selvaggia Lucarelli diretta su Gianluca Grignani: "Che belle …" (Di domenica 6 febbraio 2022) Irama è stato uno dei protagonisti assoluti di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Con il suo brano, Ovunque sarai è stato in corsa per il podio in questa speciale edizione del Festival, ad ogni modo la sua canzone si è piazzata al 4° posto ma sta avendo un successo davvero strepitoso. In queste serata, il pubblico ha imparato ad apprezzare sempre di più questo brano, che ha un significato davvero speciale e forse per questo ha colpito il cuore di milioni di italiani. Qualche polemica è sorta dopo la serata delle cover, quando il cantante si è presentato insieme a Gianluca Grignani. Sanremo 2022, Irama e Gianluca Grignani duettano nella serata delle cover Irama nella serata dedicata alle cover, quella di venerdì 4 febbraio 2022 si è presentato sul palco dell'Ariston insieme a ...

