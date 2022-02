Sei Nazioni: vince la Francia 37 - 10, ma l'Italia non delude (Di domenica 6 febbraio 2022) L'impressione, per la prima volta, dopo tantissimi anni, è che in campo si veda finalmente una partita vera, degna del livello internazionale. L'Italia sbaglierà ancora tantissimo a livello ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022) L'impressione, per la prima volta, dopo tantissimi anni, è che in campo si veda finalmente una partita vera, degna del livello internazionale. L'sbaglierà ancora tantissimo a livello ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI, 1^ GIORNATA: FRANCIA-ITALIA 37-10 Sconfitta all'esordio per gli Azzurri ?… - Gazzetta_it : Rugby: Italia, esordio contro la favorita Francia. Dai, fai vedere che ci sei #SeiNazioni - Federugby : ??#Italrugby Il XV in campo domenica 6/2 per il primo turno del @SixNationsRugby 2022 ? - Massimi8900 : RT @scuccimatte: Sto ragazzo lo dovevano convocare per il Sei Nazioni @AlessioParodi6 - LaStampa : Sei Nazioni di rugby, l’Italia battuta ma non umiliata dalla Francia a Parigi -