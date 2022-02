Sci alpino | chi sono i tracciatori del gigante femminile olimpico? Poljsak e Kornberger | sorridono Slovenia e Austria

(Di domenica 6 febbraio 2022) Lunedì 7 febbraio andrà in scena ilalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista di Yanqing, dove si disputerà la prima gara di sciriservata alle donne. Spazio a una specialità tecnica, sulle due manche: la prima alle ore 02.30 italiane, la seconda alle ore 07.30 (va ricordato che in Cinaavanti sette ore rispetto a noi).stati comunicati idelle due manche, ovvero i tecnici che avranno il compito di disegnare il tracciato nelle due prove. L’atto d’apertura sarà nelle mani di Sergej, responsabile delle discipline tecniche per la Nazionale slovena e che dunque cercherà di avvantaggiare Meta Hrovat (pettorale numero 9), Ana Bucik (numero 20) oltre alle meno quotate Tina ...

Advertising

Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - Eurosport_IT : ?? C'è la nuova data della discesa maschile! #Beijing2022 | #SciAlpino - infoitsport : Sci alpino, startlist discesa Olimpiadi: orari 7 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani - zazoomblog : Pechino 2022 start list discesa maschile sci alpino 7 febbraio: pettorali e italiani in gara - #Pechino #start… - MartinaScarafo6 : RT @Eurosport_IT: ?? C'è la nuova data della discesa maschile! #Beijing2022 | #SciAlpino -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

E' stata resa nota la start list della discesa libera maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . Saranno tre gli azzurri al via al Centro Nazionaledi Yanqing. Christof Innerhofer ha il pettorale numero 4, mentre Matteo Marsaglia ha l'8 mentre Dominik Paris ha il 15. Di seguito, ecco la start list con tutti i pettorali degli atleti in ...PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Lunedì 7 febbraio Ore 02.30 prima manche gigante femminileOre 07.30 seconda manche gigante femminileDiretta tv su Eurosport 1, Rai 2 Diretta streaming su discovery+, Eurosport Player, Rai Play Diretta live testuale su OA SportIniziano male le Olimpiadi di Pechino per lo sci alpino. La discesa maschile in programma oggi è infatti stata rinviata a causa del forte vento e sarà recuperata già domani alle 05h00 (ora svizzera), ...Grande attesa per l'esordio del dream team azzurro di sci alpino femminile con lo slalom gigante in programma domani sulle nevi di Pechino. Federica Brignone partira' con il pettorale numero 3, mentre ...