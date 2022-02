Sanremo 2022 | Ferilli chiude #Ferilligate | il messaggio per Amadeus

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “, ti voglio bene”. Sabrina, con un post su Instagram, prova are quello che sui social – dopo la fine del Festival di– è stato battezzato #gate. Tra fuorionda catturati dai microfoni e video sezionati dagli utenti su Twitter, si sono rincorsi i rumors sul malumore dell’attrice, conduttrice accanto adnella serata finale del Festival. Nel mirino, le parole pronunciate dallanel backstage e catturate dai microfoni (Video). Sotto i riflettori, anche la mimica esibita durante la presentazione di Emma., in conferenza stampa, ha disinnescato il caso. A chiosare, arriva il post dell’attrice: “Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai e ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - statodelsud : Festival di Sanremo 2022, tutti i premi - Pino__Merola : Festival di Sanremo 2022, tutti i premi -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Approfondisci: Scheda artista Tour&Concerti Festival di, Giovanni Truppi ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Approfondisci: Scheda artista Tour&ConcertiLa fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Roma, 6 feb. (askanews) – Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare” vince il premio Mia Martini dell’Associazione giornalisti sala stampa a Sanremo. “Una sorpresa meravigliosa” dice ai giornalisti, ...Prima volta sul palco dell’Ariston per il giovane rapper bresciano che con Brividi ha sbaragliato tutte le classifiche. Sanremo, Blanco dedica la sua vittoria alla fidanzata Giulia. Visualizza questo ...