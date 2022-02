Salvini: “Il centrodestra non c’è più, non rinasce con Renzi e Mastella” (Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA – “Si può dire che in Italia allo stato esiste una coalizione del centrodestra. E’ evidente che no, dopo che alla seconda carica dello Stato esponente di Forza Italia che conta sulla carta di 450 voti per diventare presidente della Repubblica ne sono mancati 70, 40 dei quali della stessa Forza Italia. E allora oggi andrebbe ricostruita ma guardando al futuro: anima, valori, ideali e grandi obbiettivi comuni per costruire il sogno del nostro futuro. Qualcuno però in queste ore sta cercando questo sogno con Renzi e Mastella, per miope piccolo interesse particolare. Ma non sono certo quelli la nostra identità e il nostro grande obbiettivo per il futuro”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, collegandosi con una iniziativa di Susanna Ceccardi a Carrara in Toscana con Daniele Capezzone. “Io – ha ... Leggi su lopinionista (Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA – “Si può dire che in Italia allo stato esiste una coalizione del. E’ evidente che no, dopo che alla seconda carica dello Stato esponente di Forza Italia che conta sulla carta di 450 voti per diventare presidente della Repubblica ne sono mancati 70, 40 dei quali della stessa Forza Italia. E allora oggi andrebbe ricostruita ma guardando al futuro: anima, valori, ideali e grandi obbiettivi comuni per costruire il sogno del nostro futuro. Qualcuno però in queste ore sta cercando questo sogno con, per miope piccolo interesse particolare. Ma non sono certo quelli la nostra identità e il nostro grande obbiettivo per il futuro”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, collegandosi con una iniziativa di Susanna Ceccardi a Carrara in Toscana con Daniele Capezzone. “Io – ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Centrodestra, l’affondo di Salvini: “Oggi non è una coalizione, si è sciolta come neve al sole. C’è chi fa esperime… - DSantanche : Cosa penso delle frasi di #Salvini? Che deve decidere con chi stare: con la sinistra come per l’elezione del Capo d… - Agenzia_Ansa : Salvini dice che è 'evidente' che il centrodestra non è una coalizione in Italia. 'Sono stato uno dei pochi a crede… - AristarcoScann1 : RT @ilruttosovrano: Salvini: 'Il centrodestra si è sciolto come neve al sole', fino a quando non ci sarà di nuovo da dividersi dei posti al… - SoniaLaVera : RT @Storace: Se #Lega e #Fdi si unissero... -