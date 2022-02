Rave party smantellato nel Modenese | 156 ragazzi identificati

(Di domenica 6 febbraio 2022) Unnon autorizzato è statonel. Nella notte erano arrivati 156 giovani, di età compresa tra 20 e 30 anni, provenienti dalla zona ma anche da Livorno,nna, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Rimini, Trento e L’Aquila. Polizia e carabinieri, intercettato alle quattro di notte uno strano flusso di auto e furgoni che si stavano dirigendo verso Campogalliano in un’area campestre a ridosso dell’autostrada A22, hannoilche era già cominciato e che era destinato a crescere col passare delle ore. La location scelta era quella di alcuni capannoni in disuso adibiti alla lavorazione del marmo. Da questi proveniva la musica a tutto volume. Dopo l’arrivo dei rinforzi, la zona è stata cinturata e le forze ...

Polizia e Carabinieri hanno smantellato ungià iniziato e destinato a crescere nella notte nel Modenese: identificati 156 giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, provenienti dalla zona ma anche da Livorno, Ravenna, Reggio Emilia, ...Unnon autorizzato è stato smantellato nel Modenese. Nella notte erano arrivati 156 giovani , di età compresa tra 20 e 30 anni , provenienti dalla zona ma anche da Livorno, Ravenna, Reggio ...Alcune immagini del luogo scelto da oltre duecento persone la notte del 6 febbraio per un rave party abusivo a due passi dall'autostrada a Campogalliano. L'intervento delle forze dell'ordine ha ...Campogalliano (modena), 6 febbraio 2022 - Le Forze dell'ordine hanno sgomberato a Campogalliano in via Madonna un rave party abusivo. Nel capannone abbandonato erano arrivate persone da varie province ...