Pechstein è la pattinatrice olimpionica di velocità più anziana di tutti i tempi

(Di domenica 6 febbraio 2022) Non capita spesso che un atleta faccia la storia mentre guarda il suo record olimpico cadere. Questo è esattamente quello che è successo alladitedesca Claudiaa Pechino quando è diventata la donna piùa competere alle Olimpiadi invernali. Chi è ClaudiaLa 49enne ha superato il record di età detenuto da Anne Abernathy, uno slittino delle Isole Vergini americane, che aveva 48 anni a Salt Lake City nel 2002.è diventata anche la seconda atleta – e la prima donna – a competere in otto Giochi invernali dopo che il saltatore con gli sci giapponese Noriaki Kasai ha raggiunto il traguardo nel 2018. Dopo aver portato la bandiera della sua nazione alla cerimonia di apertura, è arrivata ultima in un campo di 20 nei 3000 m con un ...