Pechino 2022 | start list gigante femminile sci alpino | pettorali e italiane in gara

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ladello slalomdi scialle Olimpiadi di. La prima a partire sarà la slovacca Petra Vlhova, seguita dalla svizzera Michelle Gisin e dall’azzurra Federica Brignone. Marta Bassino partirà con il pettorale numero 5, subito prima di Sara Hector e Mikaela Shiffrin. La terza azzurra in, Elena Curtoni, sarà al via con il numero 17. L’appuntamento con la prima manche è per le ore 2.30di lunedì 7 febbraio. Di seguito, tutti idi partenza e le azzurre al via. COME VEDERE LAIN TV, IL PROGRAMMA COMPLETO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI GLI ITALIANI IN, GIORNO PER ...