Pechino 2022 |  Fischnaller è bronzo nello slittino

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - matteosalvinimi : La prima medaglia italiana a #Pechino2022 arriva dal pattinaggio di velocità con l'argento di Francesca… - telodogratis : Pechino: slittino; bronzo per azzurro Fischnaller - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Dominik Fischnaller bronzo nello slittino a Pechino 2022 -

, 06 feb 15:22 - Il presidente della Cina, Xi Jinping, in un colloquio telefonico avvenuto venerdì, si è congratulato con Sergio Mattarella per la rielezione...Ancora grande spettacolo alle Olimpiadi invernalidinella giornata di lunedì 7 febbraio. Tante belle carte da medaglia per la delegazione italiana che guarderà con interesse a sci alpino, short track, biathlon e curling. La discesa ...Dopo la beffa di quattro anni fa, quando perse il podio per soli 4 millesimi, Dominik Fischnaller è salito sul podio olimpico, aggiudicandosi un meraviglioso bronzo, frutto di quattro manche dal ...L’italiano Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino singolo maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino. Al termine della quarta manche della prova si è piazzato dietro ...