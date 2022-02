Pattinaggio artistico, Pechino 2022: Zhu Yi in una bufera social per le sue origini americane (Di domenica 6 febbraio 2022) Nelle prime ore del mattino italiano è andato in scena lo short program femminile di Pattinaggio artistico, segmento valido per il team event delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium la russa Kamila Valieva ha incantato ottenendo un punteggio sopra i 90 punti (90.18), permettendo alla propria rappresentativa di superare in volata gli Stati Uniti e di balzare in testa della classifica. Valieva ha preceduto la giapponese Wakaba Higuchi (74.73) e la canadese Madeline Schizas (69.60). Poco da fare anche per l’Italia: eliminata definitivamente dalla gara la compagine nostrana, visto che Lara Naki Gutmann non è andata oltre lo score di 58.52 (nona). Tuttavia, nella gara odierna un altro episodio ha suscitato non poca attenzione. Il riferimento è alla pattinatrice artistica cinese Zhu ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Nelle prime ore del mattino italiano è andato in scena lo short program femminile di, segmento valido per il team event delle Olimpiadi Invernali di. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium la russa Kamila Valieva ha incantato ottenendo un punteggio sopra i 90 punti (90.18), permettendo alla propria rappresentativa di superare in volata gli Stati Uniti e di balzare in testa della classifica. Valieva ha preceduto la giapponese Wakaba Higuchi (74.73) e la canadese Madeline Schizas (69.60). Poco da fare anche per l’Italia: eliminata definitivamente dalla gara la compagine nostrana, visto che Lara Naki Gutmann non è andata oltre lo score di 58.52 (nona). Tuttavia, nella gara odierna un altro episodio ha suscitato non poca attenzione. Il riferimento è alla pattinatrice artistica cinese Zhu ...

