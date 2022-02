Musetti ci prova a Rotterdam: Tsitsipas guida il seeding (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese - trasmesso diretta da SuperTennis - il 19enne di Carrara esordirà contro lo svedese Mikael Ymer. Il greco Tsitsipas e il russo Rublev, quest’ultimo campione in carica, sono le prime due teste di serie Leggi su federtennis (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese - trasmesso diretta da SuperTennis - il 19enne di Carrara esordirà contro lo svedese Mikael Ymer. Il grecoe il russo Rublev, quest’ultimo campione in carica, sono le prime due teste di serie

Ultime Notizie dalla rete : Musetti prova Murray richiama Vallverdu, amarcord a Rotterdam ... sorteggiato oggi: nel main draw c'è anche l'azzurro Lorenzo Musetti. La testa di serie numero 1, ... Non ha funzionato nemmeno la prova con Jan de Witt, che in passato ha lavorato con Gilles Simon e ...

Lorenzo Musetti spiega soddisfatto la chiave della prima vittoria stagionale Un ulteriore banco di prova per provare a vedere la continuità dell'azzurro. Le parole di Lorenzo Musetti nel post partita Nel post partita del match vinto contro Vukic, Lorenzo ha rilasciato le ...

Musetti ci prova a Rotterdam: Tsitsipas guida il seeding FIT Majhcrzak sorprende Musetti: Lorenzo fuori a Pune. Sonego ai quarti a Cordoba Musetti e Mager — Una buona prova per Musetti, che trova così la prima vittoria del 2022 dopo aver perso al primo turno sia ad Adelaide (contro Taro Daniel) sia agli Australian Open (contro Alex de ...

Atp Pune, il programma di venerdì 4 febbraio: Musetti e Travaglia a caccia delle semifinali Tra gli ultimi otto, a caccia di una semifinale, ci sono due giocatori italiani: Lorenzo Musetti, seconda testa di serie del torneo ... Sarà la prima sfida tra i due e sarà un altro banco di prova ...

