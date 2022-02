MotoGP | Enea Bastianini | “Ducati facile da sviluppare | punto alla top-5 in campionato”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Un bel sorriso sul volto dial termine del secondo e ultimo giorno di test ufficiali disulla pista di Sepang (Malesia). Il romagnolo, in selladel Team Gresini, ha siglato il miglior tempo assoluto della pista malese, mettendo in mostra una confidenza con la Rossa invidiabile., reduce da un anno da rookie convincente sulla GP19 del Team Avintia Esponsorama, si è guadagnato una chance nella squadra gestita da Nadia Gresini (moglie del povero Fausto) su una Desmosedici GP21. Da questodi vista, le indicazioni sono state decisamente interessanti: “Tornare in moto è stata una bella emozione. Siamo stati molto veloci sia ieri che oggi, se ieri abbiamo tolto un po’ di ruggine, oggi abbiamo lavorato sulla velocità. La pioggia ci ha permesso solo ...

Questi i migliori 10 tempi della classifica combinata della due giorni di Sepang:Bastianini (Gresini Racing?) " 1:58.131 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.026 Jorge Martin (Pramac ......