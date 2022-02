Marocco, il piccolo Rayan non ce l'ha fatta (Di domenica 6 febbraio 2022) Il bimbo caduto in un pozzo martedì non è sopravvissuto nonostante il lavoro di centinaia di persone per salvarlo. Una storia che ricorda tristemente quella di Alfredino Rampi Leggi su vanityfair (Di domenica 6 febbraio 2022) Il bimbo caduto in un pozzo martedì non è sopravvissuto nonostante il lavoro di centinaia di persone per salvarlo. Una storia che ricorda tristemente quella di Alfredino Rampi

Advertising

MediasetTgcom24 : Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco… - Agenzia_Ansa : Marocco, una roccia blocca i soccorritori a 2 metri da Ryan. Il piccolo, caduto nel pozzo martedì, è vivo: si muove… - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - bronsonet : RT @GianlucaZerbini: #Rayan come #Aldredino, #Chefchauen, #Marocco, come #Vermicino, #Italia ?? RIP, piccolo angelo sfortunato ???? https://t.… - orilladm : RT @mimosaosa: Oggi ci speravo, ci contavo davvero. Per il piccolo Rayan, per i suoi genitori, per il Marocco. E per me , perché speravo di… -