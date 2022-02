Mahmood e Blanco dopo il trionfo a Sanremo | clamoroso | beccati così dietro le quinte | Guarda

(Di domenica 6 febbraio 2022) Festa, festa grande per i vincitori della 72esima edizione del Festival di, ossia, che hanno sbancato all'Ariston con Brividi, canzone già quotatissima prima del via della kermesse e in testa dalla prima sera. Vittoria meritata, che mette tutti d'accordo.fa il bis, due vittorie su due partecipazioni,invece vince all'esordio diventando il più giovane vincitore di sempre. E quando cala il sipario all'Ariston, prosegue la festa. Meritatissima. E sui social circolano parecchie foto dei due vincitori scatenati, tra calici di champagne e abbracci, intenti a celebrare la loro impresa. E ancora, eccoli sorridenti -con occhiali da sole - mentre si gustano un piatto di pasta. Scatenati, insomma.come si erano ...

... nazional popolare nella migliore accezione del termine: non è una novità per Sanremo, che ha accompagnato la storia della nostra Repubblica da Nilla Pizzi a, ma la difficoltà era ...Bagno di folla sotto l'albergo didopo la vittoria del Festival di Sanremo: il produttore Michelangelo e il cantante bresciano si alzano addirittura in piedi sul bordo del balcone per alzare al cielo il famoso leone ...E come ogni anno, la domenica è la giornata dei bilanci. I migliori, neanche a dirlo, sono i vincitori della kermesse, Mahmood e Blanco, che hanno trionfato con la loro Brividi. Il duo, formatosi ...Mahmood & Blanco vincono il 72esimo Festival di Sanremo. «Devo ringraziare tutti, prima te, Amadeus, Lorenzo Jovanotti che ha scritto un bellissimo brano, i musicisti. È un podio veramente fantastico, ...