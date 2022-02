M5S: Spadafora, 'leadership Conte in gestazione, progetto per 2023 non c'è ancora' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il tema non è dove vuole arrivare Di Maio, ma dove vuole arrivare il Movimento. E ieri Grillo -andando a colmare ancora una volta una lacuna- ci ha detto basta di fare basta con le diatribe interne e cominciare a pensare che tra 12 mesi si vota e dobbiamo presentarci con un progetto". Così Vincenzo Spadafora a In mezz'ora in Più. "Noi siamo ancora in una fase di gestazione" della leadership di Conte "non c'è una rottura nè personale nè politica ma c'è l'esigenza forte di arrivare a un progetto per il 2023 su cui ancora non si è aperto un dibattito interno chiaro per cui poter dire 'questa è la nostra linea'". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il tema non è dove vuole arrivare Di Maio, ma dove vuole arrivare il Movimento. E ieri Grillo -andando a colmareuna volta una lacuna- ci ha detto basta di fare basta con le diatribe interne e cominciare a pensare che tra 12 mesi si vota e dobbiamo presentarci con un". Così Vincenzoa In mezz'ora in Più. "Noi siamoin una fase di" delladi"non c'è una rottura nè personale nè politica ma c'è l'esigenza forte di arrivare a unper ilsu cuinon si è aperto un dibattito interno chiaro per cui poter dire 'questa è la nostra linea'".

