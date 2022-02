LIVE Sci di fondo, Skiathlon Olimpiadi 2022 in DIRETTA: medaglia d’oro per Bolshunov! Argento Spitsov, bronzo Niskanen (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9.25 Imperioso inizio di queste Olimpiadi per Alexander Bolshunov: il segnale mandato ai suoi rivali è chiarissimo. Deludenti Johannes Hoesflot Klaebo e Sjur Roethe, con quest’ultimo che ha alzato presto bandiera bianca abbandonando la gara. 9.22 ARRIVA ANCHE FRANCESCO DE FABIANI, DAVVERO UN’OTTIMA PRESTAZIONE PER L’AZZURRO CHE DIMOSTRA DI ESSERE IN GRAN CONDIZIONE, OTTAVO POSTO PER LUI! 9.21 Quarto il norvegese Hans Christer Hollund, quinto Paal Golberg, sesto William Poromaa, settimo il finlandese Perttu Hyvarinen. 9.19 SOFFERTO MA MERITATO, IIVO Niskanen CONQUISTA IL bronzo! 9.18 Argento PER DENIS Spitsov, UNO-DUE RUSSO! Bellissimo abbraccio tra i due sul traguardo. 9.17 ADESSO PUÒ ESULTARE, CON TANTO DI BANDIERA RUSSA: ALEXANDER BOLSHUNOV VINCE ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.25 Imperioso inizio di questeper Alexander Bolshunov: il segnale mandato ai suoi rivali è chiarissimo. Deludenti Johannes Hoesflot Klaebo e Sjur Roethe, con quest’ultimo che ha alzato presto bandiera bianca abbandonando la gara. 9.22 ARRIVA ANCHE FRANCESCO DE FABIANI, DAVVERO UN’OTTIMA PRESTAZIONE PER L’AZZURRO CHE DIMOSTRA DI ESSERE IN GRAN CONDIZIONE, OTTAVO POSTO PER LUI! 9.21 Quarto il norvegese Hans Christer Hollund, quinto Paal Golberg, sesto William Poromaa, settimo il finlandese Perttu Hyvarinen. 9.19 SOFFERTO MA MERITATO, IIVOCONQUISTA IL! 9.18PER DENIS, UNO-DUE RUSSO! Bellissimo abbraccio tra i due sul traguardo. 9.17 ADESSO PUÒ ESULTARE, CON TANTO DI BANDIERA RUSSA: ALEXANDER BOLSHUNOV VINCE ...

