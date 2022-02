Le attrazioni preferite dalle coppie per San Valentino

Leggi su velvetmag

(Di domenica 6 febbraio 2022) Si avvicina la giornata più romantica dell’anno e moltesi domandano come poter trascorrere dei momenti indimenticabili in compagnia della propria dolce metà. Sono tante le idee e le considerazioni che possono venire in mente in prossimità del 14 febbraio. E’ meglio scegliere tra ledi Sanuna tranquilla passeggiata tra i fiori o il lento camminare ammirando delle meravigliose opere d’arte? O in alternativa orientarsi su crociera o un giro su uno dei numerosi pullman hop on – hop off che percorrono le strade delle città più importanti? E se invece amiamo il divertimento più sfrenato possiamo divertirci tra gli schizzi d’acqua in un parco acquatico o con l’adrenalina a mille sulle montagne russe?di San: i dieci luoghi preferiti dagli innamorati Ma quali ...