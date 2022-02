La Juventus vince e diventa quarta: la classifica si accorcia (Di domenica 6 febbraio 2022) Cala il sipario allo Stadium e la Juventus ottiene altri 3 punti. La squadra di Massimiliano Allegri vince contro l’Hellas Verona e conquista il quarto posto in classifica. classifica Serie A – 24esima giornata Calciomercato vincente da parte della Vecchia Signora, che ottiene la vittoria attraverso le reti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. I nuovi innesti bianconeri sembrano essersi integrati perfettamente nel gioco della formazione torinese, dimostrandosi elementi importanti per la corsa scudetto. Con il 2-0 sull’Hellas, la Juve raggiunge quota 45 punti e sorpassa l’Atalanta, sconfitta questa mattina dal Cagliari in casa. La classifica si accorcia con i bianconeri che si trovano a -8 punti dalla vetta, mantenuta dall’Inter nonostante l’1-2 nel derby di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Cala il sipario allo Stadium e laottiene altri 3 punti. La squadra di Massimiliano Allegricontro l’Hellas Verona e conquista il quarto posto inSerie A – 24esima giornata Calciomercatonte da parte della Vecchia Signora, che ottiene la vittoria attraverso le reti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. I nuovi innesti bianconeri sembrano essersi integrati perfettamente nel gioco della formazione torinese, dimostrandosi elementi importanti per la corsa scudetto. Con il 2-0 sull’Hellas, la Juve raggiunge quota 45 punti e sorpassa l’Atalanta, sconfitta questa mattina dal Cagliari in casa. Lasicon i bianconeri che si trovano a -8 punti dalla vetta, mantenuta dall’Inter nonostante l’1-2 nel derby di ...

