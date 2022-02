Juventus | Vlahovic | «Devo migliorarmi Ringrazio i miei compagni»

(Di lunedì 7 febbraio 2022)a Dazn: «Sono qui per questo. Obiettivi? La Juve punta a tutto». Le parole del serbo ai microfoni di DAZN Dusan, ha bagnato l’esordio con la, e poi a fine partita ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole: SENSAZIONI – «Era importantissimo vincere questa partita, queste sono le gare più difficili dopo le soste, anche mentalmente. Abbiamo avuto un buon approccio sin da subito e siamo riusciti a vincere». INTEGRAZIONE – «ringraziaree mister che mi hanno accolto benissimo e mi hanno aiutato tanto in questi giorni. Anche io sto cercando di capire come funziona il tutto, penso chesolo continuare così e lavorare più forte. La cosa più importante è che abbiamo vinto». ALLEGRI – «La cosa più importante è fare gol, ma io voglio ...

Advertising

OptaPaolo : 2 - Grazie a #Vlahovic e #Zakaria, questa è solo la seconda volta che segnano due giocatori all'esordio con la… - forumJuventus : Formazioni #JuveVerona ore 20,45.GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con il tridente d'attacco Dybala, Vlahovic e Morata.… - GiovaAlbanese : C'è da dire che fa un certo effetto leggere il primo della lista degli attaccanti ?? #Vlahovic #Juventus - sportface2016 : #JuveVerona 2-0, #Allegri: “Contento della prestazione, #Vlahovic deve migliorare” - MonaMark6 : RT @gippu1: Prima di Vlahovic-Zakaria due nuovi acquisti della #Juventus non segnavano all'esordio nella stessa gara di serie A da Juve-Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Vlahovic

Commenta per primo L'attaccante della, Dusan, ha parlato dopo la vittoria per 2 - 0 contro l'Hellas Verona: 'Era importantissimo vincere questa partita perché sono le più difficili, dopo la sosta. Abbiamo approcciato ...- mania allo Stadium, nella serata di- Verona. Centinaia i tifosi che si mostrano sui social con la nuova maglia numero sette del centravanti serbo, che catalizza inevitabilmente l'...Juventus-Verona nel segno di Vlahovic, l’attaccante serbo segna al debutto: le sue dichiarazioni nel postgara e l’esultanza con Dybala Dusan Vlahovic ci ha messo pochissimo per prendersi la Juventus.L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo ... Paulo ha fatto una partita bella sul piano del sacrificio e ha fatto un assist molto bello per Vlahovic, così come Alvaro ...