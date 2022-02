Irascibile | deluso e fisicamente | la bomba di Luigi Bisignani | com' è ridotto Mario Draghi dopo il ko-Quirinale

(Di domenica 6 febbraio 2022) La partita-si è ormai chiusa da una settimana. Ma gli echi di quanto accaduto continuano a farsi sentire, eccome. Si pensi al centrodestra, liquefatto e in guerra. O al M5s, dove lo scontro tra Giuseppe Conte eDi Maio è violentissimo e alla luce del sole. Insomma, lo sconquasso politico è profondo. E, secondo, gli echi di quanto accaduto si fanno sentire anche per comeha preso il suo sostanziale ko: al Colle voleva andarci lui, ma gli è stato impedito. E così, l'uomo che sussurra ai potenti, in un intervento sul Tempo di oggi, domenica 6 febbraio, si concentra sulla figura del premier, al quale spesso e volentieri ha riservato critiche anche piuttosto aspre. Parlando discrive: ...

Caro direttore, the Day After., fisicamente provato: così appare SuperMario dopo che, da mesi, era convinto di aver preso la carrozza per il Quirinale. Ma Draghi è anche molto irritato con i suoi Grisù che, nelle ......