Intervista Papa Francesco a Che tempo che fa streaming e diretta tv | dove vederla

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 6 febbraio 2022) Questa sera, domenica 6 febbraio 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cheche fa in cui Fabio Fazio terrà un’esclusiva a. Il Pontefice risponderà alle domande del conduttore in collegamento video da Santa Marta, la sua residenza in Vaticano. A che ora? L’orario esatto non è noto. Sappiamo però che il programma è suddiviso in tre parti. La prima, CheChe Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, CheChe Fa – Il tavolo, con tanti ospiti.vedere oggi – ...