Inter Milan, disordini sugli spalti e in campo: Daspo per sei tifosi (Di domenica 6 febbraio 2022) Inter Milan, scontri sugli spalti e invasioni di campo durante il derby di Milano giocato ieri: Daspo di 5 anni per sei tifosi Sei Daspo della durata di 5 anni sono stati emessi ieri dal questore di Milano secondo quanto detto dalla Gazzetta dello Sport. Colpiti dal provvedimento 5 tifosi del Milan (due per invasione di campo, unoper aver reagito con violenza a uno steward) e un tifoso dell'Inter, denunciato per furto aggravato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

