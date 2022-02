Il Napoli ritrova Osimhen | che poker per la Samp! Finisce a reti inviolate a Bologna

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 6 febbraio 2022) Una nuova giornata del campionato italiando di Serie A sta per terminare. Sono andate in scena oggi pomeriggio tre sfide valide per la 24ª giornata, che vedono sorrideree Sampdoria. La squadra campana è riuscita a superare il Venezia, dopo un inizio tutto in salita, vincendo per 2-0 grazie alledi, al 59? e Petagna al 90’+10?. La squadra di Spalletti, dunque, torna davanti al Milan, al secondo posto in classifica, alle spalle solo dell’Inter. Splendida vittoria per la Sampdoria: i blucerchiati hanno superato il Sassuolo per 4-0 grazie ai gol di Caputo, Sensi, Conti e Candreva. Partita ainvece a: la sfida tra rossoblu e gli avversari dell’Empoli è terminata 0-0. L'articolo CalcioWeb.