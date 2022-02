FantaSanremo, anche Massimo Ranieri ci casca: 'Papalina! Me l'hanno chiesto i miei nipoti'. Elisa saluta zia Mara (Venier) dal vivo (Di domenica 6 febbraio 2022) Il FantaSanremo colpisce anche Massimo Ranieri . Il cantautore napoletano cede nella serata finale e sul palco dice il fatidico 'Papalina', che vale il bonus una tantum di 50 punti. Ranieri, con la ... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilcolpisce. Il cantautore napoletano cede nella serata finale e sul palco dice il fatidico 'Papalina', che vale il bonus una tantum di 50 punti., con la ...

Advertising

Adnkronos : Tanti applausi in sala per #EmmaMarrone e #FrancescaMichielin, che cantano Britney Spears. Emma è anche la prima ch… - Tg1Rai : Dal video-selfie di Emma inseguita dalla Polizia al '#FantaSanremo', fino ai tantissimi meme. Anche la terza serata… - TR4INOFTHOUGHT : eccoci qua anche oggi circa 4 ore di sonno e la prima preoccupazione appena sveglia è controllare i punti del fantasanremo send help ???? - Cicciricy : Anche quest'anno è andata. Sono state 5 serate caotiche e spensierate. Ne avevo proprio bisogno. Grazie Amadeus, g… - _fuck_6_ : RT @believeinmusic_: amadeus è palese che non solo fa il fantasanremo ma che ha anche rkomi come caposquadra e gli vuole far prendere tutti… -