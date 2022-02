“È morta, ma non lo dico a nessuno”. Lutto al GF Vip, tristezza infinita per il concorrente (Di domenica 6 febbraio 2022) Momenti di dolore al GF Vip, dopo la morte del nonno di Alessandro Basciano, nella serata di ieri, gli autori hanno comunicato a Barù la morte di sua nonna. Da quello che è stato reso noto, il nobile toscano è andato in confessionale, dove ha saputo della triste notizia. Poco dopo aver appreso quello che è accaduto, ha deciso di sfogarsi con Soleil Sorge e solo con lei. Soleil per Barù è senza dubbio una delle persone alle quali è più legato nella casa. Tutto è avvenuto durante una chiacchierata in bagno. Qui Barù ha spiegato come mai era così triste: “Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Momenti di dolore al GF Vip, dopo la morte del nonno di Alessandro Basciano, nella serata di ieri, gli autori hanno comunicato a Barù la morte di sua nonna. Da quello che è stato reso noto, il nobile toscano è andato in confessionale, dove ha saputo della triste notizia. Poco dopo aver appreso quello che è accaduto, ha deciso di sfogarsi con Soleil Sorge e solo con lei. Soleil per Barù è senza dubbio una delle persone alle quali è più legato nella casa. Tutto è avvenuto durante una chiacchierata in bagno. Qui Barù ha spiegato come mai era così triste: “Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo ...

Advertising

ladyonorato : Eh sì, lo scudo penale non copre i medici vaccinatori anche dalla grave negligenza. Se inoculano persone chiarament… - TgLa7 : #Operaia morta nella #fustellatrice, 'macchina modificata' ed installati pareggiatori non previsti, assenza di protezione - rtl1025 : ?? E' morta #MonicaVitti. Lo scrive Walter Veltroni su twitter. ''Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi… - iamchildesgf : @dearyunyun Grazie bestie ily tanto gli yaey4to manco morta Ho letteralmente appena ricevuto un commento sotto dov… - AManfrotto : RT @danielamartani: Mia zia è morta sola all'ospedale Gemelli di Roma. Non hanno mai permesso a nessun dei suoi familiari, nessuno, di entr… -