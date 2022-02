Blanco corre ad abbracciare la mamma dopo la vittoria, poi bacia la fidanzata: il video (Di domenica 6 febbraio 2022) Vincitori annunciati sin da prima dell'inizio del festival, eppure l'emozione è stata ugualmente forte. E così, subito dopo il trionfo al festival di Sanremo, il primo pensiero di Blanco è andato alla mamma, seduta in... Leggi su europa.today (Di domenica 6 febbraio 2022) Vincitori annunciati sin da prima dell'inizio del festival, eppure l'emozione è stata ugualmente forte. E così, subitoil trionfo al festival di Sanremo, il primo pensiero diè andato alla, seduta in...

Advertising

mvvnligvt : RT @vlavivlava: Blanco emblema della nostra generazione, che dopo un successo corre dalla mamma e subito dopo urla “ORA VADO A UBRIACARMI”… - stracciabella_ : RT @blinkhbdl: blanco che corre ad abbracciare sua madre per festeggiare è il motivo per cui sono sveglio all'1.55 ?? #sanremo2022 - bivebs : RT @vlavivlava: Blanco emblema della nostra generazione, che dopo un successo corre dalla mamma e subito dopo urla “ORA VADO A UBRIACARMI”… - pucciohandsup : RT @AleRiki6: MAHMOOD CHE DICE PAROLACCE E BLANCO CHE CORRE SULLE SEDIE PER ABBRACCIARE SUA MAMMA. ABBIAMO VINTO TUTTI CAZZO?? #Sanremo2022 - JEthoughts93 : In sala stampa tt k si chiedono dove sono finiti Blanco e Mahmood e io immagino dietro le quinte Riccardo k è impaz… -