Atalanta, Freuler: 'Champions, ora è dura. La Juventus...' (Di domenica 6 febbraio 2022) Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, parla dopo il ko con il Cagliari: "Questa sconfitta arriva in un momento in cui potevamo... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Remo, centrocampista dell’, parla dopo il ko con il Cagliari: "Questa sconfitta arriva in un momento in cui potevamo...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Freuler: 'La sconfitta è colpa nostra, dobbiamo ritrovare la lucidità' - apetrazzuolo : ATALANTA - Freuler: 'La sconfitta è colpa nostra, dobbiamo ritrovare la lucidità' - napolimagazine : ATALANTA - Freuler: 'La sconfitta è colpa nostra, dobbiamo ritrovare la lucidità' - VoceGiallorossa : ???@Atalanta_BC, Freuler: 'Solo contro @OfficialASRoma e @acmilan abbiamo creato poco in casa. Ci manca lucidità'… - CalcioNews24 : #AtalantaCagliari, #Freuler: «In 10 contro 11 non esiste prendere gol in contropiede» -