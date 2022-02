Amici 21 | puntata del 06 02 2022 | fuori Cosmary Fasanelli | dentro John Eric De La Cruz e Leonardo Lini

Leggi su isaechia

(Di domenica 6 febbraio 2022) Si è da poco conclusa ladi21. Dopo un lungo stop abbiamo rivisto in studio allievi e insegnanti. Veronica Peparini è partita mettendoin sfida immediata, non considerandola pronta per il serale. Ovviamente la maestra Alessandra Celentano non si è mostrata d’accordo, dichiarando che la ballerina ha fatto numerosi passi avanti da quando è entrata nella scuola. Mi spiace perché non sono al top fisicamente, mi dispiace che ad altre persone venga data la possibilità di riprendersi e a me in questo caso no. ha dichiarato la ballerina. A giudicare la sfida immediata è stato Garrison, che ha fatto entrare la ballerina durante una sfida e che oggi ne ha deciso l’eliminazione; l’ex insegnante della scuola ha confermato chenon è pronta per il serale. e ha, quindi, ...