Ajax | ufficiale la rescissione di Overmars | la motivazione

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Marcha rescisso il contratto con effetto immediato dall’: il comunicato della società olandese Marcrescinde il suo contratto con l’. Effetto immediato per il dirigente olandese che dunque non farà più parte dell’organizzazione societaria. Il tutto per messaggi molesti verso le colleghe. ? – BREAKING: MarcHAS LEFTwith IMMEDIATE EFFECT! pic.twitter.com/oviPwRqQ5d— ??? ???? ? (@TheEuropeanLad) February 6, 2022 A comunicarlo è la stessa società con una nota. «ha discusso la situazione con il Supervisory Board (RvC) e l’amministratore delegato Edwin van der Sar nei giorni scorsi. Il dirigente 48enne ha quindi deciso di dimettersi con effetto immediato». Le parole di ...

