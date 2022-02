Xavi mette in guardia il Napoli: “Vogliamo vincere l’Europa League” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Barcellona sarà il prossimo avversario del Napoli in Europa League, la doppia sfida inizierà il 17 febbraio al Camp Nou per terminare una settimana dopo al Diego Armando Maradona. Xavi, tecnico dei blagurana, avvisa così il Napoli in conferenza: “Vogliamo vincere l’Europa League, mi piacerebbe averla nel palmares. É un’opportunità anche per entrare in Champions. In campionato siamo indietro di 15 punti con una partita in meno. Non escludiamo nulla, ma dobbiamo essere realisti.” Xavi, FC Barcelona Il Barcellona è una delle squadre europee ad aver lavorato di più sul mercato in entrata a gennaio. Nonostante l’ampio debito del club sono riusciti a firmare: Aubameyang dall’Arsenal, Adama Traoré dal Wolverhampton e Ferran ... Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Barcellona sarà il prossimo avversario delin Europa, la doppia sfida inizierà il 17 febbraio al Camp Nou per terminare una settimana dopo al Diego Armando Maradona., tecnico dei blagurana, avvisa così ilin conferenza: “, mi piacerebbe averla nel palmares. É un’opportunità anche per entrare in Champions. In campionato siamo indietro di 15 punti con una partita in meno. Non escludiamo nulla, ma dobbiamo essere realisti.”, FC Barcelona Il Barcellona è una delle squadre europee ad aver lavorato di più sul mercato in entrata a gennaio. Nonostante l’ampio debito del club sono riusciti a firmare: Aubameyang dall’Arsenal, Adama Traoré dal Wolverhampton e Ferran ...

