Valanga a Livigno | morto sciatore travolto dalla neve

Ultime Notizie dalla rete : Valanga Livigno

E' morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il giovane sciatore lombardo travolto stamattina da una, mentre scendeva fuori pista lungo un canalone a(Sondrio). La vittima, 23 anni, era originaria di Breno, in provincia di Brescia. L'amico che era con lui, poco più giovane, è uscito ...Una(Sondrio), in Alta Valtellina, ha travolto uno sciatore nella ski - area del Carosello 3000. L'uomo, un giovane di 23 anni di Breno (Brescia), è stato estratto dalla neve in gravi ...LIVIGNO - È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il giovane sciatore lombardo travolto stamattina da una valanga, mentre scendeva fuori pista lungo un canalone a Livigno (Sondrio). La ...(ANSA) - LIVIGNO, 05 FEB - E' morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il giovane sciatore lombardo travolto stamattina da una valanga, mentre scendeva fuori pista lungo un canalone a Livigno ...