Un inedito Lino Guanciale a Sanremo 2022 neo papà | canta i Beatles e fa ballare Amadeus

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022) “La prima cosa che uno pensa è: e quando mi ricapita?” Cosìspiega perché ha deciso di improvvisarsinte per una sera. L’attore abruzzese, ospite nella penultima serata del festival, è salito sul palco dell’Ariston per presentare le fiction in cui lo vedremo quest’anno: Sopravvissuti e Noi, remake italiano della serie americana di successo This Is Us. Prima, però, ha deliziato il pubblico accennando il brano “A hard day’s Night” dei. “Questa è una canzone che parla di due valori enormi: avere un lavoro e una casa in cui tornare, che ti aspetta e ti ama.”, ha spiegato.gli ha poi fatto gli auguri per la nascita del suo primogenito, Pietro. “Sono molto riservato, non sono uno di quei padri che ci tengono a far vedere ...