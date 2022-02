Torino: Idea Belotti Cambia, Colpo Di Scena (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Belotti sembra aver deciso di rinnovare il contratto con il Torino, nonostante le importanti offerte delle altre squadre. Questa notizia fa felici i tifosi granata, che vedono il loro capitano restare a Torino per continuare a fare bene con la maglia della propria squadra. Il rinnovo di Belotti con il Torino non è del tutto sbiadito, anzi. C'è stato un clamoroso riavvicinamento tra le parti dopo le continue dichiarazioni di Cairo e Juric che hanno spinto il giocatore a tornare a riflettere sull'offerta e sul futuro. Adesso il progetto granata sembra davvero fare un altro passo e il Torino spera di rinnovare il contratto di Belotti per non perderlo a zero nella prossima sessione di mercato estiva. Arriva un altro messaggio dal club per l'attaccante italiano e ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal Newssembra aver deciso di rinnovare il contratto con il, nonostante le importanti offerte delle altre squadre. Questa notizia fa felici i tifosi granata, che vedono il loro capitano restare aper continuare a fare bene con la maglia della propria squadra. Il rinnovo dicon ilnon è del tutto sbiadito, anzi. C'è stato un clamoroso riavvicinamento tra le parti dopo le continue dichiarazioni di Cairo e Juric che hanno spinto il giocatore a tornare a riflettere sull'offerta e sul futuro. Adesso il progetto granata sembra davvero fare un altro passo e ilspera di rinnovare il contratto diper non perderlo a zero nella prossima sessione di mercato estiva. Arriva un altro messaggio dal club per l'attaccante italiano e ...

