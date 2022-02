Serie A | Inter-Milan in streaming | dove vedere la gara in diretta

Advertising

Gazzetta_it : L’America scopre il derby: la Cbs sbarca a Milano #gazzaderby #InterMilan - Gazzetta_it : Intervista a Diego Milito: 'Inter, sei più forte. Decide Lautaro. E se vinciamo, chi ci riprende?' #gazzaderby… - SkySport : Derby di Milano, Milito: 'Inter superiore'. Nesta: 'Milan alla pari' #SkySerieA #SerieA #SkySport #InterMilan… - skillandbet : ???? Inter -Milan ? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Quote Maggiorate ?? Come Vederla in TV ?? Bonus G… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Milan, Caicedo salterà il derby a causa di un affaticamento agli adduttori -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

0 - 0 fra Roma e Genoa ma la partita dell'Olimpico finisce fra le polemiche per il gol annullato a Zaniolo al 90' che avrebbe regalato la vittoria ai padroni di casa. Vittoria che sarebbe stata ...... le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali diMilan, match valido per la 24ª giornata diA 2021/2022.(3 - 5 - 2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 ...Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Milan in Serie A. INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 ...Niente derby per Felipe Caicedo: l'attaccante arrivato all'Inter nel mercato di gennaio non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questo pomeriggio contro il Milan a causa di un ...