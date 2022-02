Sanremo 2022, vola FantaSanremo: ormai è gara parallela per la vittoria (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Emma capocanniere nella classifica del FantaSanremo, che ormai tutti sanno cos’è e come funziona. E ad insidiarne il trionfo un gruppo di agguerriti colleghi guidati da Highsnob e Hu, Sangiovanni, Aka 7even e Michele Bravi. A poche ore dalla finale che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo e quindi anche l’artista che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contesta di Torino, si scalda anche la gara parallela per la vittoria tra gli artisti di Sanremo 2022, quella del FantaSanremo. Anche perché la popolarità del fantagioco sul festival (quest’anno si sono iscritte il numero record di 500.000 squadra) e la sua capacità di coinvolgere il pubblico più giovane fa gola, non solo alla Rai, che ne ha infatti ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Emma capocanniere nella classifica del Fanta, chetutti sanno cos’è e come funziona. E ad insidiarne il trionfo un gruppo di agguerriti colleghi guidati da Highsnob e Hu, Sangiovanni, Aka 7even e Michele Bravi. A poche ore dalla finale che decreterà il vincitore del Festival die quindi anche l’artista che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contesta di Torino, si scalda anche laper latra gli artisti di, quella del Fanta. Anche perché la popolarità del fantagioco sul festival (quest’anno si sono iscritte il numero record di 500.000 squadra) e la sua capacità di coinvolgere il pubblico più giovane fa gola, non solo alla Rai, che ne ha infatti ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - hazkindestsoul : RT @SanremoRai: “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - deddymyall : RT @Wootunemagazine: Abbiamo incontrato #Aka7even in conferenza stampa per parlare del suo brano sanremese, 'Perfetta Così', del rapporto c… -