Sanremo 2022: la scaletta della finale (Di sabato 5 febbraio 2022) La finale del Festival vedrà Sabrina Ferilli affiancare Amadeus e Marco Mengoni esibirsi come super ospite. L'ordine di uscita dei cantanti Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) Ladel Festival vedrà Sabrina Ferilli affiancare Amadeus e Marco Mengoni esibirsi come super ospite. L'ordine di uscita dei cantanti

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SoSimoneeh : RT @OfficialASRoma: ?? Noemi, Blanco e non solo: il lato giallorosso di #Sanremo2022 ???? ?? - unitalianoverob : Nella foto, due ragazzi fortunati. E bravissimi. -