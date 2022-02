Sanremo 2022, il direttore d’orchestra Massimo Morini: “Loredana Berté e il cambio di microfono… I musicisti? Non ‘perdonano’ i debuttanti” (Di sabato 5 febbraio 2022) Sorpresa. Al terzo scrutinio per il Presidente della Repubblica ha preso un voto dai grandi elettori. Massimo Morini ci scherza su: “È stato un testa a testa ma poi ha vinto Mattarella”. Ammette: Non ho ancora capito chi mi abbia votato.” Al Festival di Sanremo 2022 Morini è direttore tecnico del suono di un big della musica italiana: Massimo Ranieri. Ma è anche un veterano nel dirigere l’Orchestra della kermesse. Genovese, premiato nel 2020 da Regione Liguria per le sue trenta edizioni del Festival, conosce tutti i segreti del dietro le quinte. “Sanremo è un banco di prova tra i più estenuanti per un direttore – dice – Certo non si dirige la Nona Sinfonia di Beethoven ma proprio perché il pop va ben arrangiato e orchestrato, con tempi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Sorpresa. Al terzo scrutinio per il Presidente della Repubblica ha preso un voto dai grandi elettori.ci scherza su: “È stato un testa a testa ma poi ha vinto Mattarella”. Ammette: Non ho ancora capito chi mi abbia votato.” Al Festival ditecnico del suono di un big della musica italiana:Ranieri. Ma è anche un veterano nel dirigere l’Orchestra della kermesse. Genovese, premiato nel 2020 da Regione Liguria per le sue trenta edizioni del Festival, conosce tutti i segreti del dietro le quinte. “è un banco di prova tra i più estenuanti per un– dice – Certo non si dirige la Nona Sinfonia di Beethoven ma proprio perché il pop va ben arrangiato e orchestrato, con tempi ...

